Rusya'da 100 gram saf altından oluşan, dünyanın en pahalı stres çarkı üretildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan 'stres çarkı' çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Rusya'da lüks cihazlar üreten bir firma, son dönemin moda oyuncaklarından olan stres çarkı üretimine el attı.

Caviar firması, stres çarkını yalnızca çocuklar için bir oyuncak olmaktan çıkardı. Firmanın Ağustos ayında satışa sunacağı 100 gram ve 18 ayar saf altından üretilen çark, tam 999 bin ruble (60 bin lira) fiyat etiketine sahip.

Firma, bu çarkı alan kişilerin, hayatlarında en önemli kararları verirken ellerinde güvenle bunu çevirebileceğini söylüyor.

Caviar'ın ürettiği bir diğer çark ise 99 bin ruble (6 bin lira) değerinde, çift kat altın kaplama ve pırlantalardan oluşuyor.

Üretilen diğer iki çark ise düşük bütçeli müşterileri hedef alıyor. Caviar Spinner Carbon ve Spinner Tricolor'ın fiyatı yalnızca 14 bin 900 ruble (890 lira). Siyah olan (solda), karbon kaplama, sağdaki Rusya bayraklarından oluşan renkli ise pirinç alaşım, alüminyum ve çinkodan üretildi.

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Haberrus