Boris Yeltsin'in makam aracı satılığa çıkarıldı

Rusya'nın ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in makam aracı olarak kullandığı 'Mercedes-Benz S-klasse III (W140) Pullman' model otomobil, 500 bin euro fiyat etiketiyle satışa çıkarıldı.

Auto.ru adresinde verilen ilanda, otomobilin 89 bin 700 km'de, orjinal ve kazasız olduğu, 6 lt. motor, otomatik vites, ABS, deri döşeme ve 3 bölgeli klimaya gibi teknik özelliklere sahip olduğu belirtiliyor.

1991-1999 yılları arasında Rusya Devlet Başkanı olarak görev yapan Yeltsin, 1995 yılından, görev süresinin sonuna kadar bu aracı kullanmıştı.

Otomobil aslında, Eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl için 1995 yılında Frankfurt'da üretilmiş, ancak Kohl bu aracı reddederek arkadaşı Boris'e (Yeltsin) hediye etmişti.

Yeltsin, 23 Nisan 2007 tarihinde kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Otomobilin, Yeltsin tarafından kullanıldığı günlere ait görüntüler:

Haberrus