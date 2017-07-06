İtalyan çiftçi tarlasına Putin’in dev portresini çizdi

İtalyan çiftçi Dario Gambarin, bu yılki hasatın tamamlanmasından sonra traktörle tarlasına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dev portresini çizdi.

Gambarin geçen yılki hasatın ardından ise tarlasına ABD Başkanı Donald Trump’ın portresini çizmişti.

İtalyan Çiftçi, Putin’in portresinin yanına G20 2017 ve Kiril alfabesiyle PUTİN (ПУТИН) yazdı.

Gambarin, daha önceki yıllarda eski ABD Başkanı Barack Obama, Küba Devrimi lideri Fidel Castro, Papa Francis ve diğer siyasi ve ünlü figürlerin portrelerini tarlasına resmetmişti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gambarin, portreyle ilgili şunları söyledi: “Bunu çok basit bir şekilde açıklayabiliriz. Bildiğimiz üzere önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günlerinde Hamburg’da G20 Zirvesi yapılacak. Hepimiz, bu zirvenin, dünyayı etkisi altına alan ekonomi ve göçmenler konusundaki güncel sorunların çözümüne katkı sunmasını umut ediyoruz.”

Berk Atacan, Haberrus