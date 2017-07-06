Kadir Topbaş Moskova'da: Tertemiz bir şehir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Moskova Uluslararası Kentsel Formu”na katılmak üzere Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in davetlisi olarak Moskova’ya geldi.

Sobyanin tarafından karşılanan Topbaş yarın “Moskova Uluslararası Kentsel Formu”na katılacak. Büyükelçi Hüseyin Diriöz’ün de hazır bulunduğu karşılamanın ardından Topbaş, mevkidaşı Sobyanin ile Moskova sokaklarında gezerek şehir hakkında bilgi aldı.

Topbaş ayrıca, “Moskova Uluslararası Kentsel Formu” öncesi Rus ve Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Kentsel Yığılma Konferansı"na katılmak üzere, Moskova Belediye Başkanının davetlisi olarak Moskova'dayız...https://t.co/rwYqSUXnYe pic.twitter.com/0HJP1dPMzV — Kadir Topbaş (@Kadir__Topbas) 5 Temmuz 2017

"İnsanın yüzüne gülen bir Moskova gördüm"

Son Moskova ziyaretinden bu güne şehirde çok ciddi değişimler gözlemlendiğini ifade eden Başkan Topbaş, “Bir mimar olarak ta söylüyorum gerçekten Moskova’da çok güzel ve başarılı çalışmalar yaptığınızı gözlemledim. Tertemiz bir şehir ve insanın yüzüne gülen bir Moskova gördüm” diye konuştu.

“İki şehir olarak sorunlarımız aynı” diye Başkan Topbaş açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ben bu görüşmeyi bir dostlar buluşması olarak görmekteyim. Siz Moskova Belediye Başkanı olarak ben de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki kadim medeniyetin temsilcileriyiz. Bizim şehirlerimiz sadece ülkelerinin şehirleri değil dünyanın da şehirleri, dünyaya açık olan şehirler.

С мэром Стамбула обсудили сотрудничество между крупнейшими городами.После сложного периода отношения значительно изменились в лучшую сторону pic.twitter.com/zOLVXgjSyG — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 Temmuz 2017

İki şehir olarak sorunlarımız aynı, çözüm yollarımız belirlendi. Bunlarla ilgili olarak bilgi ve deneyim paylaşımı yapmamız halkımıza bizim daha çok hizmet verme sağlayacaktır. Arzumuz şehirlerimizde yaşayan halkın mutlu olması ve yaşadıkları kentte yaşıyor olmaktan mutluluk duyması.”

Moskova Büyükşehir Belediye Başkanı Sergey Sobyanin’de Başkan Topbaş’ı Moskova’da misafir etmekten duyduğu memnuniyet ifade ederek, “Sayın Başkanla iki büyükşehir arasındaki iş birliği imkanlarını görüşme fırsatımız oldu. Zor bir dönem sonrası ilişkilerimiz iyi yönde büyük gelişme göstermiştir” ifadelerini kullandı.

Haberrus