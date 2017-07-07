Medvedev çifti evliliklerinin 25. yılını kutlayacak

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, aynı üniversitede eğitim gördüğü eşi Svetlana Medvedeva ile 24 Aralık 1993'de evlenmişti. Neredeyse çeyrek asrı geride bırakan çift, Rusya’da yarın kutlanacak 'Aile, Sevgi ve Sadakat Günü' vesilesiyle, evliliklerinin 25'inci yılını kutlayacak.

Komsomolskaya Pravda gazetesine konuşan Dmitriy Medvedev'in eşi Svetlana Medvedeva, bu özel günde, evliliklerinin 'gümüş çağ'ını (25. yıldönümü) kutlayan çiftlere birçok kentte ‘Sevgi ve Sadakat’ madalyası verildiğini belirterek, "İnsanların sahnede nasıl heyecanlandıklarını, aileleri ve gerçek değerlerle ilgili konuşmaları yaptıklarını görmek çok dokunaklı. Şimdi de biz, Dmitriy Anatolyeviç’le birlikte gelecek yıl gümüş çağımızı kutlayacağız" dedi.

Medvedeva, bu günün ruhunun Sevgililer Günü’ne benzediğini de belirtti.

‘Pyotr ve Fevrovna Günü’ 500 yılı aşkın bir süredir kutlanan bir Rus Ortodoks Kilisesi bayramı. Bu bayram Rusya’da 2008 yılından beri ‘Aile, Sevgi ve Sadakat Günü’ olarak kutlanıyor.

Haberrus