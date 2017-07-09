Kazakistan'ın rapçi babuşkası, sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor

Kazakistan'da yaşayan 78 yaşındaki Maryam Amrayeva, söylediği rap şarkılarla tüm dünyada gündem oldu.

Torunu Dilşat İbragimov ile beraber yaşayan 78 yaşındaki büyükanne, torunu yardımıyla rap müzikle tanışmış ve şarkı söylemeye başlamış.

Maryam, şarkılarından birinde "Bahçem ve tavuklarım var, bunlar bana yeter" diyor.

Bir diğer şarkıda ise torunu, "Eee, büyükanne, nasılsınız?" diye soruyor, "Postaneye gittim, emekli maaşımı çektim" diye yanıt veriyor. Ardından torunu tekrar, "Lezzetli bir şeyler aldın mı?" diye soruyor. Maryam de "Bende hiç para yok" cevabını veriyor.

Ибрагимов Дильшод (@atlant.atzf)'in paylaştığı bir gönderi ( 4 Tem 2017, 07:31 PDT )

Dilşad ve 78 yaşındaki büyükannesi, beraber yazdıkları şarkı sözlerinden oluşan bir albüm çıkarmayı planlıyor.

İkilinin klipleri de sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

Haberrus