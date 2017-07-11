Moskova'da, içerisinde Türk mağazasının yer aldığı AVM'de yangın çıktı
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir alış veriş merkezinde çıkan yangından 1'i çocuk 14 kişi yaralandı.
Dmitrovskoye şosse adresinde yer alan "Rio" isimli AVM'de, Aydınlı Group'a ait "U.S. Polo Assn." mağazası faaliyet gösteriyordu.
10 Temmuz Pazartesi günü saat 17:00 sularında meydana gelen yangın, itfaiye tarafından tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
В Москве горит ТЦ «РИО», есть пострадавшие https://t.co/dWNBmPNdX5 pic.twitter.com/iGw917BMJj— Ильсур Шагалиев (@shagaliev97) 10 Temmuz 2017
Haberrus