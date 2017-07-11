Putin, 90'lı yıllarda kullandığı otomobil ve motosikleti açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 90'lı yıllarda Nissan marka otomobil ve Kawasaki marka motosiklet kullandığını açıkladı.

Yekaterinburg şehrinde gerçekleştirilen Innoprom-2017 fuarına katılan Putin, "St. Petersburg belediyesinde çalıştığım zamanlarda, 90'lı yıllarda, uzun bir süre, birkaç sene, Nissan marka otomobil kullandım." dedi.

Fuardaki Japon otomobil devi Nissan'ın standını ziyaret eden Rus lider, firmanın yeni Murano modelini incelerken, "Tabii, benim ki böyle bir şey değildi. Zor bir arabaydı, ama ben çok beğeniyordum." diye ifade etti.

Putin ayrıca bir motosikleti olduğunu da belirtti. Ancak Putin'in geçtiğimiz yıllardaki mal beyanlarında herhangi bir motosiklet beyanı yoktu.

Fuarda Mitsubishi ve Kawasaki standlarını ziyaret eden Putin, "Benim de sizin firmanızın ürettiği bir motosikletim var. Böyle değil ama. Ben onunla yolculuk yapmamaya gayret gösteriyorum." diye ifade etti.

Haberrus