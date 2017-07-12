Türkiye'nin eski Moskova Askeri Ataşesi'nin 10 yıla kadar hapsi isteniyor

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından gözaltına alınan, eski Moskova Askeri Ataşesi Tuğamiral Ahmet Hakan Güneş’in, darbe girişiminin ardından 'Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki muhataplarına darbe bildirisinde bulunduğu' gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Yenişafak gazetesinin haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan soruşturmada, eski Moskova Askeri Ataşesi Tuğamiral Ahmet Hakan Güneş ve Hava Kurmay Albay Hamdi Bozkurt’un “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara Savcısı Mustafa Gökçe’nin hazırladığı iddianamede, darbecilerin sözde atama listesinde 245. sırada yer alan Güneş’in isminin, “Güney Görev Grup Komutanı” olarak geçtiğine dikkat çekildi. Güneş’in, darbe girişimi sırasında izinli olduğu ve Ankara’da bulunduğu ve yerine vekalet eden Hamdi Bozkurt aracılığıyla Rus makamlarına TSK’nın yönetime el koyduğu bildiriminde bulunduğu bildirildi. Güneş’in izin dönüşü İstanbul’da tutuklandığı belirtildi.

Güneş’in “Moskova Askeri Ataşeler” isimli WhatsApp grubundan, “TRT’yi açınız, TSK yönetime el koymuştur, Yetkili makamlardan öğrenilmiştir, kendinizin ve ailenizin güven ve sükunetini sağlayınız, gereksiz iddialaşmalara girmeyiniz” şeklinde mesajlar yazdığı ifade edildi.

Selim Saygıner, Haberrus