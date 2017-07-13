Putin kimin şoförlüğünü yaptı?

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kimin şoförlüğünü yaptığını açıkladı.

Putin, 11 Temmuz tarihinde Valaam Manastırı'nı ziyaret etmek için, Mercedes marka aracı kendi kullanmış, araçtan indikten sonra da arka kapıyı açıp kapatmıştı. Kameralara yansıyan ilginç görüntülerde, Putin'in kimin şoförlüğünü yaptığı merak konusu olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Peskov, arka koltukta oturan kişinin koruma görevlisi olduğunu belirtti.

Görüntülerde, ceketini almak için kapıyı açan Putin'e koruma, el işaretiyLe diğer korumanın ceketi aldığını gösteriyor. Bu hareketin ardından Rus lider, kapıyı kapatarak oradan ayrılıyor.

HABERRUS