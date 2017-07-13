Rusya'da oturum izni almak için 'sahte' belge verdiği iddia edilen Türk vatandaşının oturumu iptal edildi

Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde yaşayan bir Türk vatandaşının bir yıl önce aldığı oturum izni, 'sahte' Rusça sertifikası verdiği gerekçesiyle iptal edildi.

Nijniy Novgorod şehir mahkemesinin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında bir Türk vatandaşı, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın Nijniy Novgorod şubesine başvurarak kendisine oturum izni (vid na jitelstvo) verilmesini istedi. Dilekçeyle beraber Rusça, Rusya tarihi ve Rusya Federasyonu'nun temel anayasa maddelerini bildiğine dair sertifikaları da sunan Türk vatandaşına oturum izni verildi.

2017 yılı Nisan ayında ise mahkeme, Türk vatandaşının sunduğu belgeler arasında yer alan Rusça sertifikasının başka bir yabancı vatandaşa ait olduğunu belirterek, oturum hakkını iptal etti. Sertifikanın kendisine ait olduğunu savunan Türk vatandaşı ise kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin başvuruyu kabul etmediği belirtiliyor.

Haberrus