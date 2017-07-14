Putin için özel olarak üretilen yerli limuzinin teknik detayları belli oldu

Rusya'da 'Kortej' isimli proje çerçevesinde çok önemli devlet görevlileri için geliştirilen yerli limuzinin teknik detayları belli oldu. 2018 yılında Putin'in de kullanması beklenen otomobil için özel olarak 12 silindirli, 850 beygir gücünde bir motor ve 9 vitesli otomatik şanzıman üretiliyor.

Proje kapsamında; 12 silindirli 850 beygir gücünde, 8 silindirli 650 beygir gücünde ve 4 silindirli 250 beygir gücünde olmak üzere toplam 3 çeşit motor üretilecek.

12 silindirli motorun limuzine, 8 ve 12 silindirli motorların arazi araçlarına, 4 ve 8 silindirli motorların ise minibüs tipi özel araçlara yerleştirilmesi planlanıyor.

8 silindirli motor üzerinde Porsche Engineering firması mühendislerinin de çalıştığı belirtildi.

'Kortej' projesi kapsamında, Rusya'da önemli devlet görevlilerinin kullanımına sunulmak üzere, limuzin, arazi aracı, sedan ve minivan tipi araçların üretilmesi planlanıyor. Projenin emrini 2012 yılında devlet başkanı vermişti. Proje kapsamındaki ilk limuzinin 2018 yılı başlarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tahsis edilmesi bekleniyor.

Putin, geçtiğimiz günlerde kendisi için üretilen limuzini incelemiş ve memnun kaldığını ifade ettiğine dair basında haberler yer almıştı.

HABERRUS