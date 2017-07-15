Kadirov: Çeçenistan'da eşcinsel varsa alın Kanada'ya götürün

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, ABD'nin HBO kanalına konuştu. Ülkesindeki eşcinsellerin hapse atıldığı veya kaçırıldığı iddialarına 'saçmalık' dedi.

Gazetecinin konuyla alakalı sorusu üzerine kısa bir süre gülen Kadirov, "Bu saçmalık" yanıtını verdi.

Kadirov, konuşmasının devamında, "Bizde böyle insanlar yok. Bizde gey yok. Varsa alın Kanada'ya götürün. Allah'a hamd olsun... Bizden uzak olsunlar..." diye ifade etti.

Ben Rusya için canını vermeye hazır insanlardan biriyim

Kadirov ayrıca, ABD'nin tüm politikalarının Rusya ve Rusya yönetimine karşı yürütüldüğünü söyledi. "Amerika, Rusya karşıtı, Rusya yönetimi karşıtı politikalar yürütüyor. Onlar da biliyor ki ben, Rusya için canını vermeye hazır insanlardan biriyim, saldırı ve savunma yapabilecek iyi bir ordum var. Bakalım, kimin başına ne gelecek" diyen Kadirov, "Rusya, ABD'yi düşman olarak görüyor mu? sorusuna ise, "Amerika, bizim onu düşman olarak görebileceğimiz, böyle güçlü bir devlet değil. Bizim güçlü bir devletimiz, nükleer gücümüz var." diye yanıt verdi.

HBO'nun Çeçen liderle gerçekleştirdiği röportajdan bazı kesitler YouTube'da yayınlandı.

Nisan ayında Novaya gazetesinde çıkan bir makalede, Çeçenistan'daki eşcinsellerin toplu bir şekilde hapishaneye atıldığı yazılmıştı.

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