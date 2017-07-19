Kadirov, annesi Türkiye’de tutuklanan kızın Rusya’ya dönmesine yardım edecek

Rusya Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, çocuklarıyla birlikte IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye geçmek isterken Türkiye’de yakalanan Rus kadının kızının Rusya’ya dönmesine yardım edeceğini açıkladı.

Türk güvenlik güçleri daha önce Hatay’da IŞİD’e katılmak üzere 6 ve bir buçuk yaşındaki iki kızıyla sınırı geçmeye çalışan Rusya vatandaşı Svetlana Uhanova’yı tutuklamıştı.

Uhanova’nın eski kocası ve 6 yaşındaki kızın babası Sergey Uhanov olay üzerine Kadirov’a başvurarak kızını Rusya’ya geri getirmesini istedi.

Çeçenistan hükümetinin resmi web sayfasında yayınlanan bildiride Kadirov’un 6 yaşındaki kızla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için talimat verdiği ve kızın Rusya’ya geri dönmesi için gerekli tüm adımların atılacağı açıklandı.

Uhanov’un kendisine yazılı bir başvuruda bulunmadığını söyleyen Kadirov, “Şahsen ben, kız çocuğunun bu İblis devletine katılmak isteyen insanların yanında olmasından çok rahatsız oluyorum.” dedi.

Kadirov ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı ve diğer organlara bağlı yetkililerin gerekli tüm önlemleri alacağını ve Türkiye’nin objektif ve insani bir araştırmaya engel olmayacağından emin olduğunu dile getirdi.

Berk Atacan, Haberrus