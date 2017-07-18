Peskov'un kızı tesettüre girdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Liza Peskova, Çeçenistan ziyaretinde tesettüre girdi.

Peskova, Rusya Premier Lig ekibi Terek Grozni'ye, Ramzan Kadirov'un babası Ahmat Kadirov'un ismi verilmesi için düzenlenen törene katılmak üzere, Kadirov'un davetiyle Çeçenistan'a gitti.

Ziyaretinin ilk gününde Ahmet Kadirov adına inşa edilen 'Çeçenistan’ın Kalbi Camii'ni ziyaret eden Peskova, tesettürlü olarak girdiği camide verdiği pozları da Instagram hesabından paylaştı.

Törene, Peskova'nın yanı sıra Nikolay Baskov, Timati ve Yevgeniy Plyuşçenko gibi ünlü isimler de katıldı.

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