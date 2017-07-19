Putin, MAKS-2017 fuarında hükümet üyelerine dondurma ısmarladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nı Jukovski bölgesinde MAKS-2017 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katıldı. Putin, her yıl olduğu gibi bu yıl da kendine ve hükümet üyelerine dondurma aldı.

Rusya'nın meşhur 'Vologodskoe' ve 'Korovka iz Korenovki' dondurmalarının satıldığı tezgaha yaklaşan Putin, tercihini sade kaymaklı dondurmadan yana kullandı. Bin rublelik banknot uzatan Rus lider, para üstünü hesaplayan satıcıya "Paranın üstüyle diğer arkadaşlara dondurma verebilirsiniz." diyerek cömertlik yaptı.

Putin'in yanında bulunan Rostec'in Yöneticisi Sergey Çemezov, "Dondurma isteyen çok" demesi üzerine ise Putin, "Herkese yetiyor mu kontrol edin" dedi. Bunun üzerine Çemezov, satıcıya 5 bin rublelik banknot daha uzattı. Bu olayın ardından Putin ve Çemezov arasında şu konuşma geçti, "-Bu yılki kârınız ne kadar? -80 milyar. -Kendinize dondurma alabilirsiniz."

Bir gazetecinin 'Dondurma lezzetli mi?' sorusuna Putin, 'tavsiye ediyorum' diye yanıt verdi.

Традиция авиасалона: Владимир Путин купил на МАКСе мороженое pic.twitter.com/LCUr8KPHU7 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 Temmuz 2017

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