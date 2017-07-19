Rusya'nın Kamçatka yarımadasında 7.7 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Kamçatka Adası'nda, Nikolskoye köyünde 7.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Kamçatka Yarımadası bölgesinde, Bering Denizi'nde, 17 Temmuz 23:34'de, 11 km derinlikte, 7.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Depremin merkez üssünün Alaska'nın güneyindeki Near Takımadaları'nın batısı olduğu bilirtilen açıklamda, depremin bölgede 200 kilometrelik bir mesafeyi etkilediği aktarıldı.

ABD'den de hissedilen depremle ilgili açıklama yapan ABD Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise merkez üssünden 300 kilometre boyunca kıyılarda 'tsunami tehlikesi' uyarısında bulundu.

HABERRUS