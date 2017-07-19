Fethullah Gülen, Rus haber ajansı Ria Novosti'ye konuştu

Bir yıl önce Türkiye'de gerçekleştirilen 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin sorumlusu olarak suçlanan Fethullah Gülen, Rusya'nın devlet haber ajansı Ria Novosti'ye konuştu. Gülen, Erdoğan'ın anayasayı ihlal ettiği durumlarda, Türkiye'de onu sorgulayabilecek tek bir kurum bile kalmadığını, ülkenin bu durum içinden kurtulması için, kuvvetler ayrılığı prensiplerin bağlı yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini söyledi.

Ria Novosti'nin yazılı sorularına, yazılı olarak yanıt veren Gülen, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulabileceği ile alakalı soruya cevaben şunları söyledi: "Bu durumdan tek bir çıkış yolu olduğunu düşünüyorum: Kuvvetler ayrılığı prensiplerine göre restore edilmiş yeni bir anayasa hazırlamak."

Karlov suikasti: Korkunç bir istihbarat zafiyeti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürüldüğünü duyar duymaz, bu cinayeti kınadığını hatırlatan Fethullah Gülen, "Bu, güvenlik görevlilerinin korkunç bir zafiyetidir" dedi.

Gülen’in sözlerine göre, cinayetin kasten mi işlendiği yoksa tamamen bir tesadüf mü olduğundan bağımsız olarak, Karlov’u korumakla mükellef olanlar bu konuda sorumlu tutulmalı.

Gülen, sözlerine şöyle devam etti: "Rusya gibi bir ülkenin Büyükelçi'sinin böyle korumasız bırakılması mantıklı değil. Bu olayda bütün sorumluluk, -bu trajik cinayeti önleyemediği için- Türkiye'deki istihbarat ve güvenlik hizmetlerini sağlayanlardır.

"Türkiye iade edilme konusunu ciddiye almıyorum"

Ajansın, 'ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkiler içinde olduğu ve bunu kendisinin Türkiye'ye iadesi için bir tehlike olarak algılayıp algılamadığının' sorulması üzerine Gülen, şöyle yanıt veriyor: "Bunu bir tehdit olarak görmüyorum. Bu konuyu ciddiye almadığımı belirterek, Trump'ın ABD hukuku ve adalet sistemine aykırı bir şey yapacağını düşünmediğimi, Demokrat da olsa Cumhuriyetçi de olsa bir ABD Başkanının akıl dışı iddialara dayanarak ABD'nin dünya çapında itibarına zarar vereceğine inanmadığımı belirtmek istiyorum."

Ria Novosti'nin, Türkiye'de başarısız darbe girişiminden tam bir yıl sonra, ABD'de yaşayan Fethullah Gülen ile gerçekleştiriği röportajın diğer kısımlarının da ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

HABERRUS