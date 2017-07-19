Lahey, Arctic Sunrise davasında Rusya'yı suçlu buldu: 5.4 milyon avro ceza kesti

Lahey'de bulunan Daimi Hakemlik Mahkemesi (PCA), Birleşmiş Milletler (BM) deniz hukuku sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya 5.4 milyon avro ceza kesti.

Rusya, 2013 yılı Eylül ayında Greenpeace'e ait 'Arctic Sunrise' isimli gemiye baskın düzenleyerek, içerisindeki 30 aktivisti 2 ay boyunca hapiste alıkoymuştu. Aktivistler arasında 25 yaşında bir Türk vatandaşı da (Gizem Akhan) yer alıyordu.

Olayın üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesinin ardından mahkeme, gemiye zarar verildiği gerekçesiyle 1,6 milyon avro, gemide bulunan 30 kişinin gördüğü zarar için ise 2,4 milyon avro Rusya'nın tazminat ödemesine karar verdi.

Gemideki aktivistlerin tutuklanması tüm dünyadan büyük tepkilere neden olmuş, Rusya da 2 ayın ardından gemideki 26 yabancı vatandaşı para cezasıyla serbest bırakmıştı.

HABERRUS