Rusya olimpiyat takımının ekipmanlarındaki 'made in Turkey' şaşırttı

Rusya Milli Olimpiyat takımlarını 2017 yılında giydirecek olan 'Zasport' firması; havlu, sırt çantası, çanta ve daha birçok ekipmanı Türkiye'de anlaştığı firmalara yaptırdı. Genç olimpiyat takımı için gerekli ayakkabıların ise hazır olarak Adidas'dan satın alındığı ortaya çıktı. Firma tarafından daha önce yapılan açıklamada, "Yalnızca Rusya'da üretilemeyen -plastik tekerlek gibi- malzemeleri yurtdışından alabiliriz" denilmişti.

Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na katılacak Rus sporcuların ekipmanlarını tanıtmak için yapılan gösteriye davet edilen gazetecilere, içerisinde Türkiye'de üretilen havluların da yer aldığı paketler hediye edildi. Daha önce olduğu gibi, ürünlerin Rusya'da üretildiğini düşünenler, etiketlerdeki 'made in Turkey' yazısını görünce şaşırdı.

Neden Türkiye tercih edildi?

Konuyla ilgili açıklama yapan Zasport yetkilileri ise üretim için Türkiye'yi seçtiklerini doğrulayarak şunları söyledi:

"Genç olimpiyat takımımız için tüm ekipmanlar Rusya'da geliştirildi ve etiketlerine 'designed in Russia' (Rusya'da tasarlandı) yazıldı. Ancak ürünlerin üretimi hem Rusya'da hem de başka ülkelerde yapıldı. Genç olimpiyat takımımızın kıyafetlerini hazırlamak için, bizim istediğimiz tarihe yetiştirebilecek, istediğimiz özelliklerde ve yüksek kalite standartlarında çalışan güvenilir bir firma aradık. Ve Türkiye'de bir fabrikayı tercih ettik. T-shirt, mayo, ve bazı elbiselerin parçaları Rusya'da hazırlandı. Ancak havlu, sırt çantası, çanta ve kalan diğer ekipmanlar Türkiye'de üretildi.

Ayakkabılar Adidas'dan

Üç ay içerisinde kaliteli bir ayakkabı üretemeceklerini düşündükleri için ayakkabıların da hazır olarak Adidas firmasından tedarik edildiğini belirten firma yetkilisi, "3 ayda yüksek kaliteli ayakkabı üretebilmek imkansızdı. Sporcularımızın rahatlığı, bizim en temel önceliğimiz. Güney Kore'de gerçekleştirilecek olan 2018 Kış Olimpiyatları'nda sporcularımız kendilerine özel üretilen Zasport marka ayakkabıları giyebilecek." diye ifade etti.

Zasport firmasının sahibi ve ünlü tasarımcı Anastasiya Zadorina, daha önce yaptığı bir konuşmada, "Genel olarak, mümkün olduğunca, yeni teknolojileri de kullanarak, kendi gücümüzle her şeyi Rusya'da üretmeye çalışacağız. Plastik tekerlekler gibi -ülkemizde üretilmeyen- şeyleri yurtdışından alabiliriz." diye ifade etmişti.

Rusya'da milli takımlara ait ekipmanların üretimini 15 yıldır Bosco di Ciliegi firması yapıyordu. Ancak 2017 yılından itibaren Zasport firmasına devredildi.

ZA Group'a bağlı Zasport firmasının sahibi 28 yaşındaki Anastasiya Zadorina, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) görev yapan General Mihail Şekin'in kızı. Şekin ayrıca Dinamo Moskova Kadın Voleybol Takımı'nın da başkanlığını yapıyor. Zasport, daha önce de bir çok devlet kurumuna ait elbise ihalelerini almıştı.

Selim Saygıner, Haberrus