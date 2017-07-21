Antalya - St. Petersburg uçağında sigara paniği

Türkiye'nin Antalya şehrinden, Rusya'nın St. Petersburg kentine uçuş gerçekleştiren uçakta, bir yolcunun sigara içmesi üzerine duman alarmı devreye girdi ve yolcular kısa süreli bir panik yaşadı.

Havalimanında görev yapan polis merkezinden yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg şehrinde yaşayan 40 yaşındaki bir bayan, yanında 5 ve 15 yaşında iki kız çocuğuyla beraber yolculuk yaptığı sırada uçaktaki ortak kullanım alanında sigara içti ve duman sensörleri faaliyete geçti. Sensörlerin faaliyete geçmesinin ardından çalışan alarmlar sebebiyle yolcular kısa süreli bir panik yaşadı.

Uçakta sigara içen kişi, uçak Pulkova havalimanına iner inmez polisler tarafından göz altına alınarak para cezasına çarptırıldı. Ardından serbest bırakılan sigara tiryakisine yalnızca para cezası işlemi uygulandı.

HABERRUS