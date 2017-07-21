Rusya, deprem konusunda Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bugün saat 01.31’de meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremin ardından, Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile, Türkiye'de ve Yunanistan'da bulunan Rusya vatandaşları uyarıldı.

Rosturizm'in resmi web sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Temmuz 2017 Cuma günü, Ege denizinde 6.7 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin merkez noktası, Muğla'nın Bodrum ilçesine 10, Yunanistan'ın Kos adasına ise 16 kilometre mesafede yer alıyor. Kos adasında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu haberleri geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı verilerine göre ölenler veya yaralananlar arasında Rusya vatandaşı yok.

Rosturizm, Türkiye ve Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Rusya vatandaşlarını sakinliklerini korumaya, bulunduğu ülkelerin yetkilileri tarafından -özellikle güvenlik önlemleri hususunda- belirtilen talimatlara ve tavsiyelere uymaya çağırıyor "

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