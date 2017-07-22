Moskova'da karpuz sezonu 1 Ağustos'da başlıyor

Moskova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Moskova ve Moskova çevresindeki bostanlarda yetiştirilen kavun ve karpuzların 1 Ağustos'dan itibaren toplanmaya başlayacağı, hasadın 1 Ekim'e kadar devam edeceği ifade edildi.

Bu yıl tüm Moskova'da toplam 297 noktada yerli kavun-karpuz satışı gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl bu rakam 264'dü.

Kavun-karpuz satış noktalarında fiyatların ve çalışma saatlerinin bulunduğu bir tabela bulunacak. Ayrıca tüm satıcılar ortak bir elbise giyecek ve her birinin kendine ait sağlık kartı bulunacak.

HABERRUS