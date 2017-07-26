Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Uzerli film çekimleri için St. Petersburg'da

Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Uzerli, yeni sezonun merakla beklenen filmlerinden 'Cingöz Recai' çekimleri için Rusya'nın St. Petersburg şehrine geldi. Filmde başrolde oynayan Kenan İmirzalıoğlu profesyonel bir hırsızı, Meryem Uzerli ise bir dolandırıcıyı canlandırıyor.

Üç gündür St. Petersburg şehrinde bulunan ünlü oyuncu Uzerli, Instagram sayfasından şuana kadar 9 fotoğraf paylaştı. Uzerli'ye St. Petersburg'daki hayranları da yoğun ilgi gösterdi.

Filmin sonbaharda vizyona girmesi bekleniyor.

meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)'in paylaştığı bir gönderi ( 23 Tem 2017, 04:38 PDT )

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