Vesti: Türk Hava Yolları, Moskova-Antalya uçağında 'hamam' oluşturdu

Rusya devlet televizyonu Rossiya 24, Türk Hava Yolları'nın (THY), Moskova-Antalya uçuşunu gerçekleştiren uçağın kabininde gerçek bir 'hamam' oluşturduğunu yazdı.

Haberde, 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen uçuşta, 40 dakika boyunca klima ve havalandırma sisteminin çalışmadığı ve kabin içi sıcaklığın 45 dereceye kadar yükseldiği yazıyor.

Haberde ayrıca kabindeki bir bebeğin havasızlık yüzünden astım nöbeti geçirdiği belirtiliyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yolcular ve kabin ekibi kaptan pilota uçmaması için ricada bulundu ancak pilot, kapıyı açmayı reddederek uçuşu başlattı.

Ancak uçak yükseldikten 40 dakika sonra kabinde hava sıcaklığının normale dönmeye başladığı bu süreçte yolculara su dahi verilmediği iddia ediliyor.

Uçak içindeki bir yolcu da olay anında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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