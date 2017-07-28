FSB: St. Petersburg'da terör hazırlığındaki 7 Orta Asyalıyı yakaladık

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) görevlileri, St. Petersburg'da yaşayan 7 Orta Asya kökenli vatandaşı, terör hazırlığında oldukları gerekçesiyle tutukladığını duyurdu.

FSB Basın Dairesi'nden yapılan açıklamada, "FSB, 28 Temmuz 2017 günü, St. Petersburg şehrinde, demiryolu taşıma araçlarında ve kalabalık ortamlarda terör hazırlığında olduklarını tespit ettikleri, Ortasya kökenli 7 kişiden oluşan bir grubu tutukladı." ifadelerine yer verildi.

İsmi açıklanmayan kişiler hakkında soruşturma devam ediyor.

3 Nisan 2017 günü Rusya'nın St. Petersburg şehrinde meydana gelen patlamada 16 kişi ölmüş, 87 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen kişi Kırgızistan doğumlu, Özbek asıllı, Rusya vatandaşı Akbarjon Jalilov olarak biliniyor.

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