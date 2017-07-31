Putin imzayı attı: Rusya'da VPN kullanmak artık suç

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da uzun süredir tartışılan ve Rusya Parlamentosu Alt Kanadı Duma'da üçünü oturumda kabul edilen VPN ile ilgili yasa tasarısını imzaladı. Bugünden itibaren Rusya Federasyonu sınırları içerisinde VPN ve benzeri uygulamalar kullanmak suç kabul edilecek.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte; Anonymizer, VPN ve benzeri uygulamalar ile internette kimliğini saklamaya çalışan ve Rusya'da yasaklı sitelere girmeye çalışan kişilerin engellenmesi hedefleniyor.

Rusya Kitle İletişimi Denetleme Kurumu Roskomnadzor, son birkaç yılda birçok web sitesine Rusya'dan erişimi güvenlik gerekçeleriyle engelledi. Yasağa rağmen nu sitelere girmek isteyen kullanıcılar ise çeşitli anonymizer, VPN ve benzeri uygulamaları kullanarak bu engellemeyi delebiliyor.

Rusya'da bu tip uygulamaların yasaklanması talebinin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov'dan geldiği biliniyor.

İnternette özgürlüğü savunun birçok kullanıcı ise bu yasağa karşı çıkıyor. Başkent Moskova'da 23 Temmuz'da 'özgür internet' sloganlarıyla bir protesto gösterisi de düzenlenmişti.

VPN nedir?

VPN - Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) teriminin kısaltılmış halidir ve en temel anlamıyla internete başka bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı sağlayan hizmettir. VPN, bağlantınızı güvenli hale getirir ve herhangi bir ağa bağlanırken sizin bağlantınızı şifreler ve kimliğinizin bulunamamasını sağlar.

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