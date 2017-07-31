Putin, St. Petersburg'da düzenlenen Denizcilik Günü törenlerine katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde Neva Nehri kıyısında düzenlenen geçit törenine katıldı.

Rusya, ülkede her yıl Temmuz ayının son Pazar günü düzenlenen geleneksel Denizcilik Günü’nde, dev donanma gücü ile adeta askeri şov düzenledi.

Geçit törenine Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Kafkas ve Karadeniz’de görev yapan 40 gemi ve denizaltı katıldı, 40 uçak ve helikopter de havadan defileye eşlik etti.

Aynı zamanda Rus ordusunun komutanı olan Putin, askerleri selamladı ve onlara hitap eden bir konuşma yaptı.

Bu güne kadar Rusya’nın bütün deniz üslerinde yapılan törenler, bu yıl ilk kez Suriye’deki Rus deniz üssünde de düzenlendi.

Rusya, 1939 yılından bu yana Denizcilik Günü törenlerinin düzenliyor.

HABERRUS