NTV muhabiri canlı yayında yumruk yedi

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Gorki Park'da canlı yayın yapan NTV muhabirine sarhoş bir vatandaş yumruk attı.

Görüntüde, Rusya'da her yıl 2 Ağustos'da kutlanan 'Hava İndirme Birlikleri Günü' kapsamında Gorki Park'da canlı yayın yapan NTV muhabiri Nikita Razvozjayev'in yanına sarhoş bir adamın yaklaştığı ve açık açık küfür ettiği görülüyor. Küfür eden kişiye dönerek 'susar mısınız lütfen' diyen muhabir, aniden sağ yanağının üstüne sert bir yumruk darbesi alarak sendeliyor. Olayın hemen ardından ise canlı yayına ara veriliyor.

Daha sonra açıklama yapan muhabir Razvozjayev, kendini iyi hissettiğini, biraz baş dönmesi ve elmacık kemikleri ağrısı dışında bir sorun olmadığını söyledi. Muhabir, "Vurduğu ilk saniyelerde hiçbir şey hissetmedim. Galiba küçük bir şok yaşadım." diye ekledi.

Güncelleme: Polisler, muhabire saldıran kişiyi yakaladıklarını, 32 yaşında Aleksandr Arlov isminde bir Rusya vatandaşı olduğunu açıkladı. Saldırganın, Rusya Hava İndirme Birlikleri'nde veya herhangi bir askeri kurumda görevli olmadığı belirtiliyor.

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