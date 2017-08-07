Putin iki günlük Sibirya tatilinde "64 yaşındayım ama kondisyonum yerinde" mesajı verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yoğun ve yorucu bir yılın stresini, Sibirya'daki iki günlük tatiliyle attı. Rus liderin tatil esnasında basın mensuplarına verdiği pozlar, uzun bir süre konuşulacak gibi duruyor.

Putin, tatil için Rusya'nın Güney Sibirya bölgesindeki özerk bir Türk cumhuriyeti olan Tuva'yı tercih etti.

Tuva'nın dağ yamaçlarındaki göllerde motorlu tekne kullanan Rus lider, Tayga'da iki saat boyunca turna balığı yakalamak için uğraştı, sonunda amacına ulaştı.

Putin ayrıca, kendisi için özel olarak üretilen kostümü giyerek, zıpkınla su altına daldı. Putin su altına dalarken, kafasının yanına monte edilen aksiyon kamerası ile de su altı görüntüleri çekti.

Sıcaklık derecesi 17'yi geçmeyen göllerde yüzen Putin, '64 yaşındayım ama kondisyonum yerinde' mesajı verdi.

Balık tuttuğu esnada güneşlenmeyi de ihmal etmeyen Putin'e, iki günlük Sibirya turunda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Hakasya Başkanı Viktor Zimin ve Tuva Başkanı Şolban Kara-ool eşlik etti.

Daha sonra Buryatya Cumhuriyeti’ne giden Putin, ‘Baykal Gölü’nün Korunması’ programı kapsamında, bir balık çiftliğinde üretilen yaklaşık 50 bin omul balığı yavrusunu dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü’ne bıraktı.

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