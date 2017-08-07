İşte Kremlin’in yayınladığı Putin’in 2 günlük tatil videosu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sibirya’da geçirdiği 2 günlük tatilinin videosu Kremlin’in resmi sitesinde yayınlandı.

Putin, Rusya’nın Uzak Doğusu’na yapacağı ziyaret öncesi Tuva Cumhuriyeti’ne uğrayarak burada dinlenmiş ve turna balığı tutmuştu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in turna balığını yakalamak için 2 saat boyunca uğraştığını ve sonunda amacına ulaştığını söylemişti.

Peskov, "1-3 Ağustos tarihlerinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Tuva’da yaklaşık iki günlük bir mola verdi. Bu sırada dağlar arasındaki göllerde balığa çıktı, sualtı balıkçılığını denedi, rafting, ATV gezisi ve yürüyüş yaptı. Bu Putin’in buraya ilk gelişi değil, ancak her gelişinde farklı bir yer görmeye çalışıyor." dedi.

HABERRUS