Abramoviç, on yıllık eşi Darya'dan ayrılıyor

Rusya'nın en zengin 13, dünyanın ise en zengin 149. kişisi olan ünlü Rus iş adamı Roman Abramoviç, 10 yıllık eşi Darya Jukova ile yollarını ayırma kararı aldı.

Rusya ve İngiltere vatandaşlığına sahip olan Abramoviç, eşi ile beraber "Garaj" isimli Çağdaş Sanat Müzesi'ni açmıştı. İkilinin beraber yürüttüğü ticari faaliyetlerin eskisi gibi devam edeceği belirtiliyor.

Çift tarafından yapılan açıklamada, arkadaş kalmaya devam edecekleri ve çocuklarını beraber büyütecekleri belirtildi.

Darya Jukova, Abramoviç'in 3'üncü eşiydi. 2005 yılında bir partide tanıştıklarında Abramoviç 40, Darya ise 23 yaşındaydı. Çiftin 7 yaşında bir erkek çocuğu, 4 yaşında da bir kız çocuğu var.

HABERRUS