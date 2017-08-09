Anlaşma sonuç verdi; Chrome Rus kullanıcılar için yenilendi

Geçtiğimiz yıl Rus kökenli arama motoru Yandex, Google'la karşı bir tekelcilik davası açtı ve şirketin Rusya'ya ait rekabet kurallarına uymadığını iddia etmişti. Arama devi, Play Store'u kullanarak iş ortaklarını kendi arama motorunu kullanmaya zorlamak ile suçlandı.

Rus yetkililer, "kendi hizmetlerini ortaklarına kullandırmak zorunda bırakmak" suçundan dolayı Google’ın 438 milyon ruble (6.75 milyon dolar) tazminat ödemesi yönünde karar aldı. Google bunun ardından Rusya Federasyonu Federal Anti-tekel Servisi ile mahkeme dışında bir anlaşmaya varmak için görüşmelere başladı. Kullanıcılara arama motorunu kendileri seçmeleri için olanak tanıyacağını söyleyen şirket, Yandex de dahil tüm arama motorlarını Android içinde kullanabileceklerini bildirdi.

Şimdi ise bu anlaşma meyve verdi ve artık Rus kullanıcılar artık istedikleri arama motorunu kullanabilecekler. Ancak şimdilik sadece Yandex, Google ve Mail.ru seçenekleri bulunuyor.

Yandex, paylaştığı bir blog gönderisinde şu açıklamayı yaptı: "Avrupa'da lider internet şirketlerinden biri ve Rusya'da en çok kullanılan arama motoru ve uygulama dağıtımcısı olarak, tüm platformlara erişimimizin olması çok önemli. Bundan sonra Rus müşterilerimizin istedikleri arama motorunu seçebilecek olmaları bizi çok memnun etti."

Yandex ile varılan anlaşmanın dahilinde Google ayrıca diğer uygulamalardan da kendi arama moturunu kullanmalarını talep etmeyecek.

HABERRUS