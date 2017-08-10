23 bin Rusya vatandaşı hacca gitmek için başvuru yaptı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Rusya Federasyonu için ayrılan 20 bin kişilik kota doldu. 2017 yılında hac yapmak isteyen Rusya vatandaşlarının sayısı 23 bine ulaştı.

Basına açıklama yapan Rusya Hac Dairesi Başkanı Magomed Gamzayev, Suudi Arabistan tarafından Rusya'ya yıllık 20 bin kişilik hac kontenjanı verildiğini, ancak bu yıl 23 bin kişinin başvuru yaptığını söyledi.

Gamzayev, Dağıstan'ın 8 bin 500 kişilik kotası olduğunu, ancak 10 bin kişinin başvurduğunu ifade etti.

"Biz de buradan yola çıkarak, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'na bir mektup yazarak, kotamızı genişletmelerini istedik." diyen Gamzayev, Suudi Arabistan'dan henüz bir cevap gelmediğini belirtti.

Rusya'dan hacca gitmek isteyenlerin başvurusu geçtiğimiz hafta sonra erdi.

Rusya'dan ilk hacı kafilesinin 10 Ağustos'ta yola çıkması bekleniyor.

HABERRUS