ABD uçağını düşürmeye çalışan Rusya vatandaşı hakkında Rus Elçiliği’nden açıklama

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, Türkiye'de gözaltına alınan Rusya vatandaşı IŞİD militanı Renad Bakiyev’in durumunun açığa kavuşturulması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

Adana’da İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneğine bombalı eylem yapmayı planlayan Rusya vatandaşı, polisin yaptığı operasyonla keşif yaparken yakalanmıştı.

Kasimova yaptığı açıklamada, "Türk basını Rusya vatandaşı Renad Bakiyev'in terör faaliyetinde bulunma şüphesiyle Türkiye topraklarında yakalandığını belirtti. Rusya Büyükelçiliği, mevcut bilginin doğrulanması ve gözaltıyla ilgili durumun açığa kavuşturulması için gerekli olan çalışmaları yürütüyor.” dedi.

İddiaya göre, Rusya vatandaşı Renat Bakiev bir süre önce Suriye'den Türkiye'ye Kilis üzerinden girerken yakalandı ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan sınır dışı edildi.

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