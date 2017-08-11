Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği: Türk yetkililerden cevap alamadık

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Adana’da terör hazırlığı içerisinde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Rusya vatandaşı Rinat Bakiyev ile ilgili Türk yetkililerden cevap alamadıklarını duyurdu.

Adana’da İncirlik Hava Üssü’nde ABD’ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneğine bombalı eylem yapmayı planlayan Rusya vatandaşı Rinat Bakiyev, polisin yaptığı operasyonla keşif yaparken yakalanmıştı.

Bakiev’in daha önce Kilis’te Suriye’den giriş yaparken yakalanarak terör örgütü DEAŞ’a üye olmak suçundan Kilis Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve verilen bu ceza nedeniyle Bakiev’in Türkiye’ye giriş yaptığı zaman görüldüğü yerde yakalanması için karar çıkartıldığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Rus basınının yoğun olarak başvurduğu Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği resmi Facebook hesabından açıklamada bulundu.

Elçilik, Türk yetkililere konu ile ilgili gerekli başvuruları yapıldığını, ancak henüz cevap alınamadığını duyurdu.

Ankara Büyükelçiliği, Rusya vatandaşının haklarının takipçisi olacağını ve gerekli tüm yardımların yapılacağını aktardı.

Berk Atacan, HABERRUS