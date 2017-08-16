Dalay Lama Kommersant'a konuştu: Siyasi liderler bencil, ama yüz yıl yaşayamayacaklar

1950'den beri görevde bulunan 14. Dalay Lama Tenzin Gyatso, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alan NATO genel merkezinin Rusya'nın başkenti Moskova'ya taşınması hayalini kurduğunu söyledi. Kommersant gazetesine konuşan Dalay Lama, böyle bir hareketin, Rusya ve ABD vatandaşlarının yakınlaşmasına olanak sağlayabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tarihte ilk defa Rus sinirbilimciler ile Tibet Budizmi ruhani lideri arasında diyalog gerçekleşti. 'Bilincin doğası' temalı görüşmede, Kommersant gazetesinin sorularını yanıtlayan Dalay Lama, Avrupa'da insani değerler krizi, dünyada artan otoritarizmin kötümser eğilimi ve 'güçlü bir el' arzusuna karşı, yavaş ama emin adımlarla muhalif seslerin yükseldiğini ifade etti.

"Amerika'ya bakıyorum ve Beyaz Saray'a yöneltilen çok fazla eleştiri duyuyorum. Donald Trump'ı destekleyen birçok kişi artık ona karşı yer alıyor. Rusya'ya bakıyorum, yolsuzluğu karşı çıkanları vs. görüyorum. Bence bu, Stalin zamanında imkansız olurdu. İstediğiniz kadar hızlı bir şekilde değil, ama değişimler meydana geliyor. Rusya'nın büyük geleceğine inanıyorum. Aslında Rusya, Doğu ile Batı arasında gerçek bir köprü olabilir." diye ifade eden Dalay Lama sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyor musunuz, benim hayalim, NATO genel merkezinin Moskova'ya taşınması. Rus mentalitesinde NATO, bir düşman gücü sembolü. Ama bu birliğin ofisi Moskova'da olursa, psikolojik olarak her şey daha kolay olacak, Rusların ve Amerikalıların birlikte olduğu duygusu ortaya çıkacak. Aslında korkarım ki, böyle bir tekliften sonra artık beni Amerika'ya da almayacaklar!"

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının da birçok İngiliz vatandaşı tarafından eleştirildiğini hatırlatan Dalay Lama, ortada bir tartışma sürdüğünü, vatandaşların açık bir şekilde bu konuya katılmadıklarını dile getirdiğini söyledi.

Dalay Lama Çin konusunda ise şunları söyledi: "Çin'i ele alalım. Komünist sistem, güçlü liderler. Ama aydınlar arasında farklı görüşte insanların sayısı artırıyor. Toplumun savaş ve şiddete yönelik tavırları için de aynı durum geçerli. Irak krizi arefesinde ve savaş zamanında, Avustralya'dan Amerika'ya kadar milyonlarca insan açıkça savaşa karşı çıktı. Küresel süreçleri, kişilik gelişimi derecesi açısından ele almamız gerektiğine eminim. Yani, kararlar siyasi liderler düzeyinde değil de, insani düzeyde alınmalı.

Liderlerin genellikle bencil davrandığını, ama halkların karakterinin bu olmaması gerektiği belirten Dalay Lama, "Siyasi liderler sonsuz değil. Herşeyi kontrol etmeye çalışıyorlar ve çalışacaklar. Ama onlar yüz yıl yaşayamayacak." dedi.

Selim Saygıner, Haberrus