Obama'nın sevgi mesajı, Twitter tarihinin en fazla 'like' alan tweeti oldu

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın, ABD'nin Virginia Eyaleti'ndeki ırkçı ve ırkçılık karşıtı grupların karşıya geldiği gösterilerin ardından attığı tweet beğeni rekoru kırdı.

Resmi Twitter hesabı üzerinden, Nelson Mandela'nın sözlerini paylaşan Obama, "Hiç kimse, başka bir insanın ten rengi, geçmişi ya da dini yüzünden ondan nefret ederek doğmaz. İnsanların nefreti öğrenmesi gerekir. Ve eğer, onlara nefret öğretiliyorsa, sevgi de öğretilebilir. Çünkü sevgi insan kalbine aksine kıyasla çok daha doğal gelir" diye ifade etti.

Obama'nın farklı etnik kökenden gelen çocukların fotoğrafıyla paylaştığı tweet, şuana kadar 3 milyon 300 binden fazla beğeni aldı.

Barack Obama'nın 93.3 milyon Twitter takipçisi bulunuyor.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm