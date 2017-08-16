Romanya'dan kanoyla Rusya'ya gitmeye çalışan profesör İstanbul Boğazı'nı geçemedi

Romanya’nın Yaş şehrinden kano ile yola çıkarak üniversite projesi kapsamında Rusya’ya giden ve Karadeniz kıyılarını geçerek rekor kırmayı hedefleyen Romanyalı akademisyen, İstanbul Boğazı’na geldiğinde akıntı nedeniyle zorlanınca yardımına ekipler yetişti.

Alexandru İoan Cuza Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Fakültesi'nde akademisyen olan 51 yaşındaki Prof. Dr. Chirazi Marian, insan vücudunun hareket halindeyken fizyolojik ve psikolojik etkilerini, iklimsel ve oşinografik açıdan incelemek amacıyla 'Pontica — Tekli Kayık ile Karadeniz Turu' projesi kapsamında Rusya'ya gitmek üzere yaklaşık 1 hafta önce kano ile yola çıktı.

Vücuduna tıbbi ölçüm cihazları yerleştiren akademisyen, GP sistemiyle kat ettiği yolu kaydederek GPR sistemiyle de kendisini izlemeye aldı. Proje ile Karadeniz kıyılarını kano ile geçerek rekor kırmayı hedefleyen akademisyen, zorlu yollardan geçerek İstanbul Boğazı'na vardı.

REKOR KIRMAYI DENEYECEK

Yaklaşık 450 kilometre kat eden akademisyen, boğazda akıntıya kapılarak Ahırkapı açıklarına kadar sürüklendi. Kendisini fark eden Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan akademisyen, istasyona götürüldü. 1 hafta önce yola çıkan akademisyen, kano ile Karadeniz kıyılarını geçerek Gürcistan'a ulaşmasının ardından Rusya kıyılarından dönüş alarak tekrardan Romanya'ya dönecek. Bu kapsamda proje bittiğinde 4 bin kilometre yol kat edecek olan akademisyen, kano ile Karadeniz kıyılarını gezen ilk insan olacak.

​'İSTANBUL'DAKİ İNSANLAR ÇOK DOSTANE YAKLAŞTILAR'

Sözcü'nün aktarduğuna göre, Romanya'dan yola çıktığını belirten Prof. Dr. Marian ardından Deniz Arama ve Kurtarma Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Umur Zamanoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu. Projenin üniversite projesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Marian, "Kanoyla beraber Karadeniz'in tamamını dönüyoruz. Bunu yaparken insan vücudunun vermiş olduğu etkileri test edip raporluyoruz. Aynı zamanda hava raporları ve tepkimelerini de içine alan genel bir istatistiki proje tutuyoruz. Buradan Gürcistan'a kadar devam edeceğim. Oradan da Karadeniz'in tamamını dönerek tekrardan Romanya'ya varmayı planlıyorum. Hava şansıma güzel ve herhangi bir problemle karşılaşmadım. Bu konuda kendim çok dikkatli ilerliyorum. Sadece şunu söyleyebilirim ki İstanbul'daki insanlar çok dostane yaklaştılar" dedi.

'PROJE BİTTİĞİNDE 4 BİN KİLOMETRE YOL KAT ETMİŞ OLACAĞIM'

Prof. Dr. Marian, "Buraya gelmek zorunda kaldım. Çünkü vize işlemlerini yaptırmam gerekiyor. En yakın yer de İstanbul Ataköy olduğu söylendi. Şu ana kadar 450 kilometre yol kat ettim. Bittiğinde ise 4 bin kilometre kat etmiş olacağım. Kendimi iyi hissediyorum ama kanoya her bindiğimde sallandığı için başım dönüyor. Daha öncede Almanya'dan kendi ülkeme başka bir araçla gelerek tecrübe ettim" ifadelerini kullandı.

Vize işlemlerini yapmak için İstanbul'a gelen akademisyen işlemlerini tamamlamasının ardından Gürcistan'a doğru yola çıktı.

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