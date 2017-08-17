Türkiye'de tutuklanan Bakiyev, Rusya'ya iade edilmek istemedi

Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı dronla düşürmeyi ve daha sonra Alevi derneklerinde terör eylemi yapmayı planladığı açıklanan Rusya vatandaşı Renat Bakiev, Türkiye'de aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezasını Rusya'da çekmeyi istemedi.

Rus Interfaks haber ajansının haberine göre, olayla alakalı bir kişi şu açıklamayı yaptı: "Rusya Federasyonu ve Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması bulunuyor. Ancak bu iadenin gerçekleşmesi ve suçlunun suçunu Rusya'da çekebilmesi için bunun en başta suçlu şahıs tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bakiyev böyle bir rıza göstermedi, bu konuda bir istek de göstermedi."

Adı açıklanmayan yetkili, Rusya'da suçluların iadesi ile alakalı konularda Adalet Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu hatırlattı.

23 yaşındaki Bakiyev, Adana'da polisin 22 Haziran'da terör örgütü IŞİD'in Yeşilyurt Mahallesi'ndeki hücre evine yaptığı operasyonda yakalanarak tutuklanmıştı.

Selim Saygıner, Haberrus