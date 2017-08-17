Rus uzmanlar koksaki virüsünü araştırmak için Türkiye'ye geliyor

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Rospotrebnadzor, Antalya’da 500’den fazla Rus turistin rahatsızlanmasına yol açan koksaki virüsü ile ilgili durum değerlendirmesi yapmak üzere bir grup uzmanı Türkiye'ye göndermek istediğini, Türk tarafının ise bu teklifi koşulsuz kabul ettiğini açıkladı.

Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada "Türkiye tarafı ile koksaki virüsü ile ilgili durumun stabil hale getirilmesi için çalışıyoruz. Diplomatik kanallar aracılığıyla Rus uzmanlar tarafından uzman düzeyinde bir değerlendirme olasılığı görüşüldü. Türk tarafı koşulsuz olarak Rus uzmanları kabul etmeye hazır olduklarını belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada “Türkiye’deki tatil beldelerinde koksaki virüsü nedeniyle yaşanan rahatsızlıklarla ilgili vatandaşların başvurularını almaya devam ettiğini duyururuz. 16 Ağustos’a kadar kurulan acil durum hattı üzerinden 900’den fazla kişi başvuruda bulundu” dendi.

Rosturizm 11 Ağustos'ta koksaki virüsü vakalarının artması nedeniyle Türkiye tatilleri konusunda Rus turistlere uyarıda bulunmuştu.

Haberrus