Rusya, 11 ton Türk domatesini buldozerle ezerek imha etti

Rusya'nın Tümen kentinde ele geçirilen 11 ton Türkiye menşeli domates, Rusya'ya girişinin yasak olması nedeniyle yetkililer tarafından imha edildi.

Ural Gümrük Yönetimi'nden yapılan açıklamada, İşim - Omsk karayolu, Abatskoye bölgesinde kontrol amaçlı durdurulan birkaç TIR içerisinde, Rusya'ya sokulması yasak olan yaklaşık 11 ton Türk domatesinin tespit edildiği belirtildi.

Domatesleri depoya taşıyan yetkililerin, öngörülen şekilde (buldozerle) tüm domatesleri imha ettiği açıklandı.

Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatı, 24 Kasım 2015'te Türkiye'nin, Suriye kuzeyinde hava saldırıları düzenleyen bir Rus savaş uçağını düşürmesinin hemen ardından yasaklanmıştı.

Selim Saygıner, Haberrus (Kaynak)