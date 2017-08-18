Moskova'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde Cumhuriyet gazetesi eylemi

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği binası önünde bazı aktivistler, tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi çalışanları için eylem düzenledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Rusya Gazeteciler Sendikası üyeleri tarafından gerçekleştirilen eylemde, üzerinde rusça "Erdoğan, Cumhuriyet (gazetesi) gazetecilerini özgür bırak. Hemen!" yazılı pankart kullanıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Rusya'daki meslektaşlarımız Türkiye'deki gazetecilere özgürlük için Moskova'daki Büyükelçilik binası önünde eylem yapıyor." mesajı paylaşıldı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre ise Moskova Valiliği, "trafik" bahanesiyle Büyükelçilik önünde toplu bir eyleme izin vermediği için, aktivistler bina önünden tek tek pankartlarla geçti.

Rusya Gazeteciler Sendikası ve RSF üyeleri, Moskova'daki Türkiye Büyükelçiliği önünde #cumhuriyet17 #FreeTurkeyJournalists eylemi düzenledi pic.twitter.com/UwflJyjsOm — RSF Türkçe (@RSF_tr) 17 Ağustos 2017

"PKK/KCK ve FETÖ/PYD terör örgütleri adına suç işledikleri" iddiasıyla 31 Ekim’de göz altına alınan 9 Cumhuriyet gazetesi çalışanı, 5 Kasım günü ise gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu da dahil toplam 9 yazar ve yönetici tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Tutuklanan isimler şöyle: Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, Yayın Danışmanı Kadri Gürsel, Kitap Eki Genel Yayın Yönetmeni Turhan Günay, Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyeleri Musa Kart (karikatürist), Güray Tekin Öz (yazar), Hakan Karasinir (yazar), Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Bülent Utku.

Selim Saygıner, Haberrus