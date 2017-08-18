Putin, Barcelona saldırısı için İspanya Kralı'na taziye mesajı yolladı: Kınıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İspanya'nın Barcelona kentinde meydana gelen, 13 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı terör saldırısı için İspanya Kralı 6. Felipe'ye taziye mesajı yolladı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre mesajda, "Sivillere karşı işlenen bu acımasız ve kinci suçu kararlı bir şekilde kınıyoruz. Yaşananlar bir kez daha terör güçlerine karşı tavizsiz mücadelede tüm dünya toplumun çabalarını gerçekten birleştirmesi gerektiğini teyit ediyor” ifadelerine yer verildi.

Putin, ölenlerin ailelerine taziyelerini bildirerek yaralananlara acil şifalar diledi.

Medvedev: Korkunç bir suç

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Barselona’daki terör saldırısında ölenlerin ailelerine ve yakınlarına derin taziyelerimi bildiriyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Barselona’nın en kalabalık yerine yapılan bu terör eylemi, korkunç bir suç. Eminim, uluslararası terörü ancak dünya toplumunun ortak çabalarıyla yenebiliriz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kararlı bir biçimde kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Barselona’daki terör eylemini kararlı bir biçimde kınıyoruz. Eminiz bu kötülüğün hiçbir mazereti yok. İspanya halkına taziyede bulunuyoruz. Sizinle birlikte yas tutuyoruz" mesajı paylaşıldı.

Решительно осуждаем теракт в #Barcelona. Уверены, этому злу нет оправдания. Передаём слова сочувствия народу Испании. Скорбим вместе с вами — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 17 Ağustos 2017

İspanya'nın Barcelona kentinde beyaz bir kamyonetin sürücüsü, şehrin en kalabalık ve turistik caddelerinden biri olan La Rambla'da aracını yayaların üzerine sürdü. 13 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Barcelona polisinin verdiği bilgiye göre kamyonetin sürücüsü saldırının ardından yürüyerek kaçtı.

Selim Saygıner, Haberrus