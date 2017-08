Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakiyev açıklaması: Tutukluya gereken yardımı sunacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde ABD'ye ait bir uçağı drone ile düşürmeyi, daha sonra da Alevi derneğine bombalı eylem yapmayı planladığı belirtilen 24 yaşındaki Rusya vatandaşı Rinat Bakiyev'in akıbetini yakından takip ettiklerini söyledi.

Haftalık basın toplantısında 10 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Bakiyev'in durumuna ilişkin açıklama yapan Zaharova, "Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Bakiyev'in prosedürel haklarının gözetilip gözetilmediğini dikkatli bir şekilde izliyor. Konsolosluk yetkilileri davayı takip ediyor ve tutukluya gereken yardımı sunacak" dedi.

Bakiyev'in yakalandığına dair haberlerin gelmesi üzerine büyükeçiliğin Türk makamların bilgi talep ettiğini ve Bakiyev'in gözaltına alındığını 29 Temmuz'da Türk makamlarından öğrendiklerini kaydeden Zaharova, Bakiyev'in IŞİD'e katıldığından şüphe edildiği gerekçesiyle yakalandığını belirtti.

