Jirinovski: Moskova'da, İstanbul'da olduğu gibi pazarlara ihtiyaç var

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Vladimir Jirinovski, Moskova'da bir pazarda partisine ait hediyelik eşyaların satıldığı bir tezgahta satış yaptı. Jirinovski kısa süre içerisinde sattığı ürünlerden 3 bin ruble (180 TL) kazanç elde etti.

Cumartesi günü Moskova'da bulunan semt pazarlarından birini ziyaret eden lider, tezgahlarda satılan bazı ürünleri inceledi ve bir kısmını satın aldı.

LDPR'ye ait hediyelik eşyaların satıldığı tezgahta 'Jirinovski' temalı çoraplar, deri botlar, kostümler ve hatta tuvalet kağıtları satılıyor.

Jirinovski, bir giysiyi göstererek, "Hepsi yüksek kalite. 200-300 rubleye kostüm. Güzel kostümler... sadece birkaç kuruş." dedi.

Jirinovski ayrıca, "Moskova'da sürekli olarak faaliyet gösteren pazarlara ihtiyacımız var. İstanbul'da doğu pazarı (Kapalı çarşı, Mısır çarşısı) olduğu gibi." diye ifade etti.

Владимир Жириновский на барахолке в Москве https://t.co/LpfAhhWy64 — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) August 19, 2017

Jirinovski son olarak tezgahta kalan eşyaları da 10-50 rubleden sattı. Kazandığı 3 bin ruble ile de vatandaşlara limonata ikram ederek pazardan ayrıldı.

Selim Saygıner, Haberrus