Putin Rusya'ya turist çekmek için neler yapılması gerektiğini anlattı: Rusya'nın Mekke'sini kurmalıyız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaklaşık 2500 yıl önce, Kırım'ın güneybatısında kurulan ve o zamanlar 'Taurica' adıyla bilinen Antik Yunan kolonisi 'Hersonisos'u ziyaret etti. Rusya'nın güney bölgelerine turist çekmek için şehirlerin yenilenmesi gerektiği dikkat çeken Putin, 'Hersonisos'u kast ederek, "Burada Rusya'nın Mekke'si kurulmalı" dedi.

Başbakan Dmitri Medevedev ile bölgeyi ziyaret eden Putin, 'Hersonisos'u Rusya'nın kültür turizm merkezi yapılması gerektiğini söyledi.

Putin konuyla ilgili şunları söyledi: Bu merkezlerden biri 'Hersonisos'. Burayı ayrı bir kültürel temaya nasıl ayıracağımızı düşünüyoruz. Burada Rusya'nın Mekke'si kurulmalı. 988 yılında Kiev Prensi Birinci Vladimir'in burada vaftiz edilmesinden dolayı değil, merkezileşmiş Rusya devletinin güçlenmesi burada başladı.

Hersonisos - yaklaşık 2500 yıl önce, Kırım'ın güneybatısında kurulan ve o zamanlar Taurica adıyla bilinen Antik Yunan kolonisi. 2013 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.

Şehir, 6. yüzyılda Heraclea Pontica'lı yerleşimciler tarafından kurulmuştur. Şehir, Karadeniz kıyısında, Sivastopol'un kenar kısımlarında kurulmuştur. Prof. Benjamin Pinkus'a göre, şehir, Hazar hâkimiyeti boyunca bir Musevi yerleşim yeriydi. 7. yüzyıl başlarında bir eyalet valisi tarafından yönetilen şehir, 710 yılında Hazar Kağanlığı'nın egemenliği altına girdi. 834 yılında Bizans İmparatorluğu'nun eline geçen şehir, 1475 yılında tamamen yıkıldı. (Wikipedia)

Selim Saygıner, Haberrus