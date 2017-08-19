Rusya'da 7 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi

Rusya'nın Surgut şehrinde 7 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyı IŞİD üstlendi.

IŞİD'li militanların yönetimindeki Amaq ajansından yapılan açıklamada, Surgut kentinde yerel saatle 11.20'de gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı IŞİD askerlerinin gerçekleştirdiği açıklandı.

7 kişi yaralandığı olayda polis, saldırganı silahla vurarak öldürmüştü.

Kimliği tespit edilen ancak ismi açıklanmayan saldırganın 1994 doğumlu, Surgut'ta yaşayan yerli bir Rusya vatandaşı olduğu belirtiliyor.

Hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Rusya, ilk ihtimal 'terör' değil demişti

Rusya İçişleri Bakanlığı'nın basın dairesinden bir kaynak, IŞİD'in saldıryı üstlenmeden önce yaptığı açıklamada, olayın 'terör' saldırısı olmasını ilk ihtimal olarak değerlendirmediklerini, saldırganın psikolojik durumu ile ilgili bilgilerin incelendiğini söylemişti.

Kaynak "Olayın terör saldırısı olması, temel ihtimal değil" dedi.

HABERRUS