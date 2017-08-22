Antalya'da tur otobüsü devrildi: 11 Rusya vatandaşı yaralı

Antalya-Kemer karayolundaki Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında, içinde 26 kişinin bulunduğu tur otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralananların 11'i Rusya vatandaşı.

Kemer'de bulunan bir otelden 26 kişiyi alan Erhan Çiftçi yönetimindeki 07 EEJ 91 plakalı tur otobüsü, Kemer-Antalya karayolu Orhan Büyükalp Tüneli çıkışında devrildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada ise, yaralanan 11 Rusya vatandaşının 7'sinin olay yerinde tedavi edilerek otellerine gönderildiği, kalan 4 kişinin ise ek kontroller için hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Tur otobüsü şoförü Erhan Çiftçi, "Yağmur nedeniyle araç kaydı, kontrolümü kaybettim." dedi.

HABERRUS