Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan 'koksaki' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1-21 Temmuz tarihleri arasında toplam 36 Rus vatandaşına 'koksaki virüsü' bulaştığı belirtildi.

Bakanlığın resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği verilerine göre, 1 Temmuz - 21 Temmuz tarihleri arasında 36 Rusya vatandaşına 'koksaki virüsü' bulaştı (Genelde 10 yaşına kadar çocuklara)." denildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Rospotrebnadzor, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye’de tatil yapan yaklaşık 800 Rus turiste koksaki virüsü bulaştığını duyurmuştu.

Rospotrebnadzor ve Rosturizm ise, Türkiye'de Antalya sahillerinin 'koksaki virüsü' nedeniyle güvenli olmadığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Rospotrebnadzor'un 'koksaki virüsü' nedeniyle kurduğu acil telefon hattına ise şuana kadar 900'ü aşkın telefon geldiği belirtiliyor.

Selim Saygıner, Haberrus